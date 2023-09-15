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НОВОСТИ

Министр иностранных дел ФРГ назвала Си Цзиньпина диктатором

17:40 15.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок охарактеризовала председателя КНР Си Цзиньпина как «диктатора» в интервью телеканалу Fox News.

На вопрос ведущего об исходе украинского кризиса Бербок заявила, что западные страны будут поддерживать киевские власти «столько, сколько потребуется», и выразила мнение, что если Россия одержит победу, то «это даст сигнал таким диктаторам как Си [Цзиньпин]». При этом глава германского внешнеполитического ведомства не пояснила какой, по ее мнению, сигнал даст победа России китайскому лидеру.

Помимо этого, Бербок заявила, что осведомлена о том, что в США говорят о росте потребительских цен, в том числе из-за средств, выделяемых Вашингтоном на Украину, однако, по ее мнению, если западные страны не будут поддерживать киевские власти, то цена подобного шага «будет намного дороже».

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