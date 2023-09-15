Собянин: Новыми станциями салатовой линии метро за неделю воспользовались более 213 тысяч раз

17:38

Новые станции Люблинско-Дмитровской линии метро пользуются большой популярностью горожан. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, за неделю ими воспользовались 213 тыс. раз.

По словам градоначальника, с запуском финишного участка Люблинско-Дмитровской линии метро больше 500 тыс. горожан смогли пользоваться быстрыми и удобными маршрутами, а экономия времени в дороге составляет до 40 минут в день.

"Студентам и преподавателям стало намного проще добираться до Московского физико-технического института. Теперь можно доехать на метро до «Физтеха» и сесть на бесплатный шаттл, который довезет прямо до вуза", – отметил мэр.

Напомним, движение поездов на участке между станциями «Селигерская» и «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии метро стартовало 7 сентября. Пассажиры могут воспользоваться тремя последними станциями северного радиуса – «Яхромской», «Лианозово» и «Физтех».