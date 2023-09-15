Слуцкий назвал запрет на въезд авто с номерами РФ в страны ЕС вульгарным расизмом

18:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запрет на въезд автомобилей с российскими номерами в ряд стран Европы является вульгарным расизмом. Об этом написал в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.



«Можно многое сказать о беспрецедентно дискриминационной политике, нарушении прав человека, права частной собственности и свободы передвижения. Но эти действия достаточно емко описываются в двух словах — вульгарный расизм. Страны Балтии и Финляндия, скрыто или явно ностальгирующие по коллаборационистскому прошлому времен гитлеровской Германии, по сути, применяют фашистские и сегрегационные методы на бытовом уровне. И это началось даже не вчера», — отметил парламентарий.



Депутат также не исключает, что со стороны России последует ответ. «Ответим, если понадобится, не сомневаюсь. Но точно не безумством на безумство, а выверено и чувствительно для русофобских властей недружественных стран, без ущерба для простых граждан», — пояснил Слуцкий.



