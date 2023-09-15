Слуцкий назвал запрет на въезд авто с номерами РФ в страны ЕС вульгарным расизмом
18:25 15.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Можно многое сказать о беспрецедентно дискриминационной политике, нарушении прав человека, права частной собственности и свободы передвижения. Но эти действия достаточно емко описываются в двух словах — вульгарный расизм. Страны Балтии и Финляндия, скрыто или явно ностальгирующие по коллаборационистскому прошлому времен гитлеровской Германии, по сути, применяют фашистские и сегрегационные методы на бытовом уровне. И это началось даже не вчера», — отметил парламентарий.
Депутат также не исключает, что со стороны России последует ответ. «Ответим, если понадобится, не сомневаюсь. Но точно не безумством на безумство, а выверено и чувствительно для русофобских властей недружественных стран, без ущерба для простых граждан», — пояснил Слуцкий.
НОВОСТИ
- 18:30 15.09.2023
- Если США не нравится сближение РФ и КНДР, они должны остановить поддержку Украины - эксперт
- 17:40 15.09.2023
- Министр иностранных дел ФРГ назвала Си Цзиньпина диктатором
- 17:38 15.09.2023
- Собянин: Новыми станциями салатовой линии метро за неделю воспользовались более 213 тысяч раз
- 17:12 15.09.2023
- США могут отправить Киеву ракеты ATACMS этой осенью — WSJ
- 17:00 15.09.2023
- Правительство Украины утвердило проект бюджета на 2024 год с дефицитом в $42 млрд
- 16:32 15.09.2023
- The Jerusalem Post убрала Зеленского из топ-50 влиятельных евреев
- 16:12 15.09.2023
- МВД Великобритании внесло ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций
- 16:00 15.09.2023
- Заражение сибирской язвой подтверждено у подростка из очага инфекции в Воронежской области
- 15:50 15.09.2023
- Собянин: Приводим в порядок территории у 10 станций БКЛ
- 15:42 15.09.2023
- Собянин: Завершена установка моста между островом Балчуг и Парком Горького
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать