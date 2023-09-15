Если США не нравится сближение РФ и КНДР, они должны остановить поддержку Украины - эксперт

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможность полномасштабного возобновления военного сотрудничества РФ и КНДР — следствие политики США и их поддержки Украины. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил глава центра китайских исследований в южнокорейском институте Седжон Чон Чжэ Хын.



«Если Запад и США не хотят сотрудничества Северной Кореи и России в военной, экономической сфере и в области безопасности, им как минимум следовало бы остановить военную и экономическую поддержку Украины и вести себя по-другому», — указал эксперт. Он причислил Республику Корея к западным странам.



Чон Чжэ Хын добавил, что сотрудничество РФ и КНДР представляется естественным следствием сложившейся международной обстановки. Он пояснил, что ситуация на Украине стала взаимосвязанной с проблемами Корейского полуострова и Тайваня. США на протяжении долгого времени вели агрессивную политику по отношению к РФ, КНДР и КНР, отметил эксперт.



