Если США не нравится сближение РФ и КНДР, они должны остановить поддержку Украины - эксперт
18:30 15.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Если Запад и США не хотят сотрудничества Северной Кореи и России в военной, экономической сфере и в области безопасности, им как минимум следовало бы остановить военную и экономическую поддержку Украины и вести себя по-другому», — указал эксперт. Он причислил Республику Корея к западным странам.
Чон Чжэ Хын добавил, что сотрудничество РФ и КНДР представляется естественным следствием сложившейся международной обстановки. Он пояснил, что ситуация на Украине стала взаимосвязанной с проблемами Корейского полуострова и Тайваня. США на протяжении долгого времени вели агрессивную политику по отношению к РФ, КНДР и КНР, отметил эксперт.
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