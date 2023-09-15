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В Германии на демонстрации в защиту климата вышло около 250 тыс. человек

19:35 15.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 250 тыс. человек по всей Германии приняли участие в демонстрациях, организованных движением в защиту климата Fridays For Future. Экологические активисты выступали за скорейшее принятие мер по защите климата, передает агентство DPA со ссылкой на представителя движения.

В Берлине, как отметил представитель Fridays For Future, в акциях протеста приняли участие около 24 тыс. человек, в Гамбурге — примерно 22 тыс., в Мюнхене — порядка 10 тыс. Оценки полиции были частично ниже. Во время последней так называемой глобальной климатической демонстрации в марте активисты оценили общее число участников примерно в 220 тыс., но в предыдущие годы их было больше.

В пятницу в школах по всему миру должны были пройти сотни митингов и так называемых климатических демонстраций с требованием быстрого отказа от угля, нефти и газа. Движение Fridays For Future было основано пять лет назад шведской активисткой Гретой Тунберг. В Германии оно пользуется большой популярностью.



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