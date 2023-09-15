Для военных нужд Киев наладил массовый выпуск запчастей на 3D-принтерах - Пентагон
20:30 15.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинская сторона при содействии Запада наладила массовый выпуск запчастей для военной техники с помощью 3D-принтеров. Об этом заявил заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант, выступая в вашингтонском Центре за новую американскую безопасность.
По его словам, «украинцы первоначально производили собственные запчасти с помощью 3D-принтеров». «Наконец, в прошлом месяце мы передали им в страну 3D-принтеры промышленных размеров», — сообщил он. «На прошлой неделе мы провели для них обучение на них», — добавил Лаплант. По его словам, речь идет об устройствах «размером с грузовик». «Украинцы обучены работать на них. Они поступают прямо к театру [военных действий]. И они печатают все запчасти для ремонта. По его словам, „это, конечно, меняет суть дела“.
Как полагает Лаплант, применение 3D-принтеров ускоряет и повышает эффективность выпуска запчастей.
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