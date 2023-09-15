По данным Росстата запасы зерна в РФ на конец августа 2023 года снизились на 6,2%

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запасы зерна в сельхозорганизациях России на конец августа 2023 года сократились на 6,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составили 40,553 млн тонн, говорится в материалах Росстата.



В том числе запасы пшеницы за отчетный период снизились на 9,4%, до 28,809 млн тонн, запасы кукурузы выросли на 10,2%, до 609,3 тыс. тонн. Запасы масличных культур увеличились на 0,7%, до 1,822 млн тонн, в том числе запасы подсолнечника — на 55,7%, до 628 тыс. тонн. Остатки сахарной свеклы выросли на 98,6% и достигли 222 тыс. тонн, картофеля — на 42,4%, до 264 тыс. тонн, овощей — на 41%, до 260,9 тыс. тонн.



Запасы мяса уменьшились на 18,4%, до 52,7 тыс. тонн, в том числе мяса птицы — на 20,3%, до 45 тыс. тонн, говядины — на 23,6%, до 2 тыс. тонн. Остатки свинины возросли на 6,1%, до 5,5 тыс. тонн.



