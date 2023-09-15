На будущей неделе США объявят о предоставлении Украине нового пакета вооружений
22:30 15.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы постоянно готовим новые пакеты военной помощи Украине, — сказал он, напомнив, что о выделении очередных траншей Киеву американские власти уведомляют каждые несколько недель. — Полагаю, что объявление о выделении дополнительных ресурсов и вооружений для Украины, которая продолжает контрнаступление и обороняется от российских атак, можно ожидать на следующей неделе».
Ранее власти США сообщили, что президент страны Джо Байден проведет 21 сентября в Вашингтоне переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Помимо этого, как заявили в Белом доме, Зеленский намерен встретиться с лидерами Демократической и Республиканской партий в Конгрессе.
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