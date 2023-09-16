В субботу, 16 сентября, воздух в Москве прогреется до +18С - синоптики
09:00 16.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Днем в столице будет 16-18 градусов тепла, в ночь на воскресенье — до плюс 3 градусов. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба.
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