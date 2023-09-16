0
0
131
НОВОСТИ

В субботу, 16 сентября, воздух в Москве прогреется до +18С - синоптики

09:00 16.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 18 градусов прогнозируются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 16-18 градусов тепла, в ночь на воскресенье — до плюс 3 градусов. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:06 16.09.2023
Под эмбарго со стороны Венгрии попало 24 вида сельхозпродукции из Украины
0
56
22:30 15.09.2023
На будущей неделе США объявят о предоставлении Украине нового пакета вооружений
0
728
21:30 15.09.2023
По данным Росстата запасы зерна в РФ на конец августа 2023 года снизились на 6,2%
0
778
21:20 15.09.2023
Россияне одобряют использование ИИ, но боятся что он заменит человека в работе - опрос
0
700
20:30 15.09.2023
Для военных нужд Киев наладил массовый выпуск запчастей ﻿на 3D-принтерах - Пентагон
0
857
19:35 15.09.2023
В Германии на демонстрации в защиту климата вышло около 250 тыс. человек
0
794
18:30 15.09.2023
Если США не нравится сближение РФ и КНДР, они должны остановить поддержку Украины - эксперт
0
856
18:25 15.09.2023
Слуцкий назвал запрет на въезд авто с номерами РФ в страны ЕС вульгарным расизмом
0
773
17:40 15.09.2023
Министр иностранных дел ФРГ назвала Си Цзиньпина диктатором
0
881
17:38 15.09.2023
Собянин: Новыми станциями салатовой линии метро за неделю воспользовались более 213 тысяч раз
0
812

Возврат к списку