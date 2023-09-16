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НОВОСТИ

Под эмбарго со стороны Венгрии попало 24 вида сельхозпродукции из Украины

10:06 16.09.2023 Источник: Интерфакс

Венгрия с субботы в одностороннем порядке продлила действие эмбарго на ряд продовольственных товаров с Украины, сообщает Польское телевидение.

"В декрете перечислены 24 вида продукции с Украины, в том числе различные виды зерновых и мяса. Эти товары нельзя ввозить на территорию Венгрии за исключением транзита, при этом нахождение транзитных грузов в стране не может превышать 15 дней с момента ввоза", - цитирует телевидение выдержку из публикации в "Венгерской газете" - официальном вестнике правительства Венгрии.

"Декрет вступил в силу с субботы. Насколько долго он будет действовать, в тексте не указано", - отмечает Польское телевидение.

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