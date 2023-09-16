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Польша на неопределенный срок запретила ввоз из Украины разные виды сельхозпродукции

11:05 16.09.2023 Источник: Интерфакс

Польша с субботы на национальном уровне на неопределенный срок продлила эмбарго на поставку в страну ряда сельскохозяйственных товаров с Украины, сообщает Польское радио.

"С 16 сентября запрещен ввоз в Польшу с Украины пшеницы, кукурузы, рапса, репы и подсолнечника", - информирует радио, отмечая, что "срок окончания действия эмбарго не определен".

"Кроме того, запрещен ввоз рапсового жмыха и шрота, а также кукурузных отрубей, пшеничной муки и производных товаров. Цель продления эмбарго состоит в том, чтобы ограничить возможность обхода запрета на ввоз вышеуказанного сырья за счет увеличения импорта продукции, полученной в результате его переработки. На такую возможность указывают результаты торговли с Украиной за последние месяцы", - отмечает радио.

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