Польша на неопределенный срок запретила ввоз из Украины разные виды сельхозпродукции
11:05 16.09.2023 Источник: Интерфакс
"С 16 сентября запрещен ввоз в Польшу с Украины пшеницы, кукурузы, рапса, репы и подсолнечника", - информирует радио, отмечая, что "срок окончания действия эмбарго не определен".
"Кроме того, запрещен ввоз рапсового жмыха и шрота, а также кукурузных отрубей, пшеничной муки и производных товаров. Цель продления эмбарго состоит в том, чтобы ограничить возможность обхода запрета на ввоз вышеуказанного сырья за счет увеличения импорта продукции, полученной в результате его переработки. На такую возможность указывают результаты торговли с Украиной за последние месяцы", - отмечает радио.
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