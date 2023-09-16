Турция пообещала дать США «соответствующий ответ на клевету» о причастности к случаям торговли детьми

12:16 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Турции категорически отверг утверждения в докладе Госдепа США о причастности республики к случаям торговли детьми и их вербовки для участия в вооруженных конфликтах. Об этом говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

«Вызывает сожаление, что значительные усилия Турции по предотвращению торговли людьми были проигнорированы, и она была включена в список стран, вербующих детей-солдат, в обновленном отчете Государственного департамента США о торговле людьми за 2023 год. Мы категорически отвергаем все обвинения в вербовке детей, приписываемые нашей стране, которая является участницей всех международных соглашений о защите прав детей, в том числе в рамках ООН, и неукоснительно их выполняет», — заявило ведомство.

МИД Турции пообещал дать «соответствующий ответ на эту клевету, которая не приносит ничего хорошего духу сотрудничества» между Анкарой и Вашингтоном. «Прежде чем выдвигать подобные обвинения против Турции, США, предоставляющим военную и финансовую поддержку террористической организации Рабочая партия Курдистана и [ее ответвления] „Силы народной самообороны“ (РПК/СНС), которые насильно вербуют детей для террористической деятельности в Сирии и Ираке, стоило бы посмотреть для начала на собственные реалии. Есть серьезные вопросы к объективности источников информации, на которых власти США основывают свои выводы», — говорится в заявлении.