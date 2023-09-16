Эрдоган предложил лидерам РФ, Армении и Азербайджана провести встречу по Карабаху
13:35 16.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Да, в наших приоритетах провести переговоры в трехстороннем формате, как планировалось ранее. Но также мы предложили встретиться и в четырехстороннем формате. Передали такое предложение. То есть это я сам, [президент РФ Владимир] Путин, [президент Азербайджана] Ильхам Алиев и [премьер-министр Армении Никол] Пашинян. Я сказал, давайте встретимся, обсудим вместе шаги, которые надо сделать. На данный момент ни негативного, ни позитивного ответа на это предложение мы не получили», — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле перед вылетом в Нью-Йорк, которую транслировали местные телеканалы.
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