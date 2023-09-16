0
0
1
НОВОСТИ

Эрдоган предложил лидерам РФ, Армении и Азербайджана провести встречу по Карабаху

13:35 16.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что предложил России, Азербайджану и Армении на уровне лидеров провести четырехстороннюю встречу по проблеме Карабаха.

«Да, в наших приоритетах провести переговоры в трехстороннем формате, как планировалось ранее. Но также мы предложили встретиться и в четырехстороннем формате. Передали такое предложение. То есть это я сам, [президент РФ Владимир] Путин, [президент Азербайджана] Ильхам Алиев и [премьер-министр Армении Никол] Пашинян. Я сказал, давайте встретимся, обсудим вместе шаги, которые надо сделать. На данный момент ни негативного, ни позитивного ответа на это предложение мы не получили», — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле перед вылетом в Нью-Йорк, которую транслировали местные телеканалы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:16 16.09.2023
Турция пообещала дать США «соответствующий ответ на клевету» о причастности к случаям торговли детьми
0
164
11:05 16.09.2023
Польша на неопределенный срок запретила ввоз из Украины разные виды сельхозпродукции
0
250
10:06 16.09.2023
Под эмбарго со стороны Венгрии попало 24 вида сельхозпродукции из Украины
0
304
09:00 16.09.2023
В субботу, 16 сентября, воздух в Москве прогреется до +18С - синоптики
0
316
22:30 15.09.2023
На будущей неделе США объявят о предоставлении Украине нового пакета вооружений
0
844
21:30 15.09.2023
По данным Росстата запасы зерна в РФ на конец августа 2023 года снизились на 6,2%
0
898
21:20 15.09.2023
Россияне одобряют использование ИИ, но боятся что он заменит человека в работе - опрос
0
803
20:30 15.09.2023
Для военных нужд Киев наладил массовый выпуск запчастей ﻿на 3D-принтерах - Пентагон
0
963
19:35 15.09.2023
В Германии на демонстрации в защиту климата вышло около 250 тыс. человек
0
905
18:30 15.09.2023
Если США не нравится сближение РФ и КНДР, они должны остановить поддержку Украины - эксперт
0
958

Возврат к списку