Польша на границе с Белоруссией решила установить электронные системы слежения

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Польши объявили тендер на строительство заграждения с электронными системами слежения на границе с Белоруссией на реке Буг. Об этом сообщил на пресс-конференции глава МВД республики Мариуш Каминьский.

«Пограничная служба объявила тендер на строительство электронного заграждения на реке Буг. Его длина составит 172 км», — сказал Каминьский. По его словам, все желающие компании могут подать заявку на участие до 22 сентября, тендер будет завершен в середине ноября, к строительству приступят в этом году.