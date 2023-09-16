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НОВОСТИ

Польша на границе с Белоруссией решила установить электронные системы слежения

15:30 16.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Польши объявили тендер на строительство заграждения с электронными системами слежения на границе с Белоруссией на реке Буг. Об этом сообщил на пресс-конференции глава МВД республики Мариуш Каминьский.

«Пограничная служба объявила тендер на строительство электронного заграждения на реке Буг. Его длина составит 172 км», — сказал Каминьский. По его словам, все желающие компании могут подать заявку на участие до 22 сентября, тендер будет завершен в середине ноября, к строительству приступят в этом году.

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