МВД Польши: Никакой российский автомобиль в страну не въедет

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Польши приняли решение с воскресенья, 17 сентября, запретить въезд в страну зарегистрированных в РФ автомобилей. Об этом сообщил на пресс-конференции глава МВД республики Мариуш Каминьский.

«В связи с публикацией 8 сентября разъяснений Европейской комиссии, касающихся запрета на въезд на территорию ЕС зарегистрированных в России машин, этот запрет будет действовать на границе Польши с завтрашнего дня и вступает в силу в полночь», — сказал он.

По словам Каминьского, запрет означает, что ни один легковой автомобиль, зарегистрированный в России, не сможет въехать на польскую территорию. «Запрет на российские грузовые автомобили действовал и ранее. Сейчас мы закрываем это дело. Никакой российский автомобиль в Польшу не въедет», — отметил он.