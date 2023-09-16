МВД Польши: Никакой российский автомобиль в страну не въедет
15:00 16.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В связи с публикацией 8 сентября разъяснений Европейской комиссии, касающихся запрета на въезд на территорию ЕС зарегистрированных в России машин, этот запрет будет действовать на границе Польши с завтрашнего дня и вступает в силу в полночь», — сказал он.
По словам Каминьского, запрет означает, что ни один легковой автомобиль, зарегистрированный в России, не сможет въехать на польскую территорию. «Запрет на российские грузовые автомобили действовал и ранее. Сейчас мы закрываем это дело. Никакой российский автомобиль в Польшу не въедет», — отметил он.
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