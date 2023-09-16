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Италия просит ЕС помочь воспрепятствовать лодкам с мигрантами, идущими в Европу

17:08 16.09.2023 Источник: Интерфакс

Глава итальянского правительства Джорджа Мелони обратилась в субботу к ЕС с призывом оказать содействие в пресечении потока нелегалов, прибывающих в страну по морю, сообщает Bloomberg.

По ее словам, "необходима помощь миссии ЕС, которая препятствовала бы лодкам с нелегалами, направляющимися в Европу".

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