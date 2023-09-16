Италия просит ЕС помочь воспрепятствовать лодкам с мигрантами, идущими в Европу

17:08 Источник: Интерфакс

Глава итальянского правительства Джорджа Мелони обратилась в субботу к ЕС с призывом оказать содействие в пресечении потока нелегалов, прибывающих в страну по морю, сообщает Bloomberg.

По ее словам, "необходима помощь миссии ЕС, которая препятствовала бы лодкам с нелегалами, направляющимися в Европу".