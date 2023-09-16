Масочный режим в целях профилактики введен в Доме правительства РФ

17:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Масочный режим и другие меры профилактики временно вводятся в Доме правительства РФ из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом, сообщили ТАСС в пресс-службе кабинета министров.

«На территории Дома правительства временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим. Решение принято в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19», — сказал собеседник агентства.