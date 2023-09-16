Президенты Австрии и Словении не смогли отправиться в Нью-Йорк из-за поломки самолета - СМИ

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен не смог вылететь в Нью-Йорк для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН из-за технических проблем с самолетом Austrian Airlines. Об этом сообщило издание Krone. По его информации, борт сломался, сразу найти ему замену не удалось.

На том же самолете вместе с Ван дер Белленом должна была вылететь президент Словении Наташа Пирц-Мусар. По информации издания, президент прилетит в Нью-Йорк «с некоторым опозданием».