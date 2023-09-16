В следующем году НАТО собирается провести крупнейшие со времен холодной войны учения
19:30 16.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В 2024 году НАТО проведет крупнейшие учения после холодной войны — Steadfast Defender („Стойкий защитник“), — сказал он.
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