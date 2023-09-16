В следующем году НАТО собирается провести крупнейшие со времен холодной войны учения

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альянс проведет в 2024 году крупнейшие в своей истории учения после холодной войны. Об этом заявил глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр на пресс-конференции на полях ежегодной конференции начальников генштабов стран НАТО в Осло. Ее транслировала пресс-служба альянса.

«В 2024 году НАТО проведет крупнейшие учения после холодной войны — Steadfast Defender („Стойкий защитник“), — сказал он.