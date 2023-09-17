Собянин: Атаковавшие Москву беспилотники сбиты в городских округах Истра и Раменское

10:09

В Раменском городском округе силы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку пролета беспилотника в сторону Москвы. По словам мэра столицы Сергея Собянина, это произошло утром в воскресенье, 17 сентября. «Еще один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит сегодня ночью силами ПВО», – сооьщил глава города.

Как отмечает градоначальник, беспилотник сбили в Раменском городском округе, согласно предварительныс данным, разрушений и пострадавших после падения обломков не зафиксировано.