Собянин: Атаковавшие Москву беспилотники сбиты в городских округах Истра и Раменское
10:09 17.09.2023
В Раменском городском округе силы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку пролета беспилотника в сторону Москвы. По словам мэра столицы Сергея Собянина, это произошло утром в воскресенье, 17 сентября. «Еще один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит сегодня ночью силами ПВО», – сооьщил глава города.
Как отмечает градоначальник, беспилотник сбили в Раменском городском округе, согласно предварительныс данным, разрушений и пострадавших после падения обломков не зафиксировано.
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