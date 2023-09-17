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НОВОСТИ

Джейк Салливан провел переговоры с главой МИД КНР Ван И на Мальте - СМИ

17:04 17.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел переговоры с главой МИД КНР Ван И на Мальте. Об этом сообщило агентство Reuters.По его данным, переговоры прошли в выходные.

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