Процесс нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем может остановиться - СМИ

17:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саудовская Аравия сообщила официальным лицам США о прекращении переговоров относительно урегулирования отношений с Израилем. С таким утверждением выступил интернет-портал Elaph со ссылкой на источник в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«[Руководство] Саудовской Аравии проинформировало администрацию США об остановке любых переговоров, связанных с нормализацией отношений с Израилем», — говорится в материале издания.

Как утверждает источник, американская администрация сообщила официальным лицам Израиля об этом решении королевства. По его информации, данный шаг Саудовской Аравии вызван в первую очередь отказом правительства Нетаньяху от уступок в отношении палестинцев.