Аэростат, сбитый над США в феврале, не собирал и не передавал данные в Китай - КНШ
18:00 17.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Его спросили, занимался ли этот китайский метеозонд разведывательной деятельностью над территорией США. «Я бы сказал, что это был разведывательный аэростат, который, как мы знаем с высокой степенью уверенности, не собирал никаких разведданных и не передавал никаких разведданных обратно в Китай», — ответил генерал.
Он добавил, что, согласно оценке разведывательного сообщества США, «никакого сбора разведданных с помощью этого аэростата не было». Милли повторил, что это «заключение, сделанное с высокой степенью уверенности».
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