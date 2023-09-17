Салливан и Ван И обсуждали Тайвань и Украину – Белый дом
18:15 17.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава МИД КНР Ван И 16–17 сентября провели переговоры на Мальте, на которых обсудили ситуацию на Украине, Тайвань, а также договорились поддерживать контакты. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении Белого дома.
Отмечается, что стороны обсудили ключевые вопросы американо-китайских отношений, проблемы глобальной и региональной безопасности, конфликт на Украине, связанные с Тайваньским проливом вопросы и другие темы.
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