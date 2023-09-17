Трамп считает, что Украина «могла бы добиться сделки, и никто бы не погиб»

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевские власти могли избежать эскалации конфликта с Россией, если бы согласились отказаться от части территорий. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC.

«Они бы могли добиться соглашения с потерей территорий меньшего масштаба, чем Россия уже, будем честны, присоединила к себе, — сказал он. — Можно было бы добиться сделки и никто бы не погиб».

По словам бывшего американского лидера, подобное соглашение позволило бы киевским властям сохранить страну.