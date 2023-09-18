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Сборные РФ по футболу вернутся к соревнованиям только после окончания СВО - глава УЕФА

08:20 18.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские сборные и клубы вернутся к участию в соревнованиях под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) только после окончания специальной военной операции (СВО). Об этом сербскому телеканалу Sportklub заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

«Россия вернется в футбол только тогда, когда закончатся события на Украине», — сказал Чеферин.

Глава УЕФА также объяснил прекращение сотрудничества с «Газпромом». «Это просто должно было быть сделано как некий символический акт, во время матчей, которые смотрят сотни миллионов людей, рекламировать эту компанию сложно. Мне очень жаль, но мы должны были это сделать. Но стоит признать, что чаще всего на эту тему жалуются те, кто до сих пор покупает газ у одной и той же компании», — отметил Чеферин.

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