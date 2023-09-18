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Байден уверен, что поддержка Украины в Конгрессе США остается на высоком уровне

08:25 18.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обе палаты Конгресса США готовы продолжать оказывать помощь Украине. Такое мнение выразил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в интервью британской газете The Daily Telegraph.

«Президент [США Джо Байден] уверен, что поддержка, которую мы получаем со стороны руководителей обеих палат [Конгресса], остается высокой», — сказал он. По словам Кирби, против выделения дополнительных средств на помощь Киеву выступает лишь «незначительная группа из очень шумных республиканцев из правого крыла» Палаты представителей.

«Мы видели растущее число республиканцев в Палате [представителей], которые критикуют будущие расходы и помощь Украине. Однако поддержка Украины на Капитолийском холме остается очень высокой. Не только с точки зрения обеих палат, но и с точки зрения обеих партий (Демократической и Республиканской — прим. ТАСС)», — указал он.

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