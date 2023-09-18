Байден уверен, что поддержка Украины в Конгрессе США остается на высоком уровне
08:25 18.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Президент [США Джо Байден] уверен, что поддержка, которую мы получаем со стороны руководителей обеих палат [Конгресса], остается высокой», — сказал он. По словам Кирби, против выделения дополнительных средств на помощь Киеву выступает лишь «незначительная группа из очень шумных республиканцев из правого крыла» Палаты представителей.
«Мы видели растущее число республиканцев в Палате [представителей], которые критикуют будущие расходы и помощь Украине. Однако поддержка Украины на Капитолийском холме остается очень высокой. Не только с точки зрения обеих палат, но и с точки зрения обеих партий (Демократической и Республиканской — прим. ТАСС)», — указал он.
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