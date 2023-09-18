ВСУ не в силах завершить конфликт парадом в Москве - глава ГУР Буданов

09:00 Источник: Газета.Ru

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что его страна не сможет закончить конфликт с Российской Федерацией военным парадом в Москве. Соответствующее заявление он сделал в интервью журналу The Economist.

«Мы понимаем, что не закончим войну парадом победы в Москве», — сказал Буданов.

Он также указал, что вооруженные конфликты сопровождали Россию на протяжении всей ее истории, поэтому он не ожидает, что эта страна когда-либо сдастся.

13 сентября министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу заявил, что у России нет других вариантов, кроме как победить в ходе специальной военной операции на Украине. Газета.Ru