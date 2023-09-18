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НОВОСТИ

Суд ООН в Гааге начинает рассмотрение иска Украины против России

09:05 18.09.2023

В понедельник, 18 сентября главный судебный орган Организации Объединенных Наций — суд в Гааге начнет рассмотрение иска киевского режима против Российской Федерации от прошлого года по нарушению конвенции о геноциде из-за проведения спецоперации.

Уточняется, что, согласно текущим сведениям, слушания по иску будут проходить в Гааге с 18 по 27 сентября.  ОСН

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