09:05

В понедельник, 18 сентября главный судебный орган Организации Объединенных Наций — суд в Гааге начнет рассмотрение иска киевского режима против Российской Федерации от прошлого года по нарушению конвенции о геноциде из-за проведения спецоперации.

Уточняется, что, согласно текущим сведениям, слушания по иску будут проходить в Гааге с 18 по 27 сентября. ОСН