Байден выскажется по поводу изменений в архитектуру СБ ООН
09:32 18.09.2023 Источник: Lenta.ru
В течение недели президент США Джо Байден затронет вопрос об изменениях в Совете безопасности (СБ) ООН. Об этом в преддверии выступления американского лидера на Генассамблее рассказал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в беседе с британской газетой The Telegraph.
«Президент Байден — вы услышите больше по этому вопросу от него на следующей неделе — мы предельно ясны в том, что пришло время оценить архитектуру совета безопасности ООН», — так Кирби ответил на вопрос о том, считает ли администрация президента, что Совбез ООН больше не отвечает своей цели.
Координатор по стратегическим коммуникациям высказал мнение, что СБ должен быть «более инклюзивным и всеобъемлющим» с точки зрения властей США. Он добавил, что в качестве возможного изменения администрация Байдена поддержала бы решение включить в Совбез большее число людей. Lenta.Ru
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