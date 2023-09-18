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НОВОСТИ

Байден выскажется по поводу изменений в архитектуру СБ ООН

09:32 18.09.2023 Источник: Lenta.ru

В течение недели президент США Джо Байден затронет вопрос об изменениях в Совете безопасности (СБ) ООН. Об этом в преддверии выступления американского лидера на Генассамблее рассказал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в беседе с британской газетой The Telegraph.

«Президент Байден — вы услышите больше по этому вопросу от него на следующей неделе — мы предельно ясны в том, что пришло время оценить архитектуру совета безопасности ООН», — так Кирби ответил на вопрос о том, считает ли администрация президента, что Совбез ООН больше не отвечает своей цели.

Координатор по стратегическим коммуникациям высказал мнение, что СБ должен быть «более инклюзивным и всеобъемлющим» с точки зрения властей США. Он добавил, что в качестве возможного изменения администрация Байдена поддержала бы решение включить в Совбез большее число людей.  Lenta.Ru

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