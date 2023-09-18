Ким Чен Ын поблагодарил Путина за гостеприимство и пожелал России процветания
09:20 18.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер КНДР Ким Чен Ын перед отправлением на спецпоезде из Владивостока по окончании «официального и дружественного» визита в РФ поблагодарил ее президента Владимира Путина, а также власти и народ за гостеприимство. Об этом сообщило государственное радио КНДР «Голос Кореи».
«Ким Чен Ын выразил искреннюю признательность за то, что во все дни пребывания в РФ президент Путин, руководство и народ России обращали особое внимание и всегда оказывали радушное гостеприимство. Он пожелал процветания России, а ее народу благ», — говорится в сообщении по итогам визита лидера КНДР, который «открыл новый период бурного развития и укрепления корейско-российских отношений».
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