Ким Чен Ын поблагодарил Путина за гостеприимство и пожелал России процветания

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер КНДР Ким Чен Ын перед отправлением на спецпоезде из Владивостока по окончании «официального и дружественного» визита в РФ поблагодарил ее президента Владимира Путина, а также власти и народ за гостеприимство. Об этом сообщило государственное радио КНДР «Голос Кореи».

«Ким Чен Ын выразил искреннюю признательность за то, что во все дни пребывания в РФ президент Путин, руководство и народ России обращали особое внимание и всегда оказывали радушное гостеприимство. Он пожелал процветания России, а ее народу благ», — говорится в сообщении по итогам визита лидера КНДР, который «открыл новый период бурного развития и укрепления корейско-российских отношений».