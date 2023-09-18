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В США ведутся поиски потерянного истребителя F-35

10:00 18.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США ведут поиски истребителя F-35 в Южной Каролине после того, как пилот катапультировался из воздушного судна. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на военных представителей.

По его информации, 17 сентября пилот истребителя катапультировался в районе города Норт-Чарлстон (штат Южная Каролина) около 14:00 по местному времени (21:00 мск). Он был госпитализирован в стабильном состоянии. Власти расследуют причины катапультирования пилота.

Его имя не разглашается.

Поиски воздушного судна ведутся в районе двух озер к северу от Норт-Чарлстона. Как сообщает AP, из-за ухудшения погоды к поиску присоединился вертолет правоохранительных органов штата.

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