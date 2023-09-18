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НОВОСТИ

В РФ улучшат условия погашения просроченных кредитов

10:05 18.09.2023 Источник: Известия

Россиянам улучшат условия погашения просроченных ссуд. Клиентам разрешат оплачивать задолженность по займу, проценты и основной долг раньше неустоек банку. С поправками к закону о потребительском кредите ознакомились «Известия».

Документ, предусматривающий иной порядок погашения платежей по ссуде, был согласован в кабмине и сейчас готовится ко второму чтению. Это изменение позволит повысить правовую защищенность граждан как экономически слабой стороны в договоре, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минюста России.

Проект устанавливает более благоприятную для клиента очередность погашения платежей, подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По его словам, новые правила позволят заемщику по возможности быстрее закрыть кредит и не допустить закабаления, когда человеку пришлось бы бесконечно выплачивать только проценты и штрафы.

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