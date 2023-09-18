Новый антирекорд установлен в торговых отношениях России и США

10:20 Источник: РБК

По итогам июля 2023 года товарооборот России и США составил $277,3 млн — в 11 раз меньше, чем было в феврале 2022 года (перед введением жестких антироссийских санкций), и почти в 13 раз меньше, чем в июле 2021 года, следует из данных Бюро переписей США (Census Bureau), изученных РБК.

В обороте осталось только три основных канала — поставки из России ядерного топлива, удобрений и платиноидов, следует из американских данных.