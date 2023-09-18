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НОВОСТИ

Маск раскритиковал контрнаступление ВСУ

11:00 18.09.2023

Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметив, что Киев потерял слишком много людей, но приобрел крайне мало территорий. Об этом миллиардер написал в соцсети X («икс», ранее Twitter).

Маск отвечал на серию постов бизнесмена Дэвида Сакса, который еще в июне начал писать о том, что украинское контрнаступление «не достигает ни одной из изначально заявленных целей». В последнем посте Сакс опубликовал карту с подписью «украинские территориальные успехи в результате их столь долгожданного контрнаступления настолько незначительны, что их едва можно увидеть на карте». На эту запись Маск отреагировал соответствующим образом: «Так много смертей за такую мелочь».

Ранее трое американских сенаторов-демократов потребовали от министра обороны США Ллойда Остина ответить на вопросы о том, действительно ли предприниматель Илон Маск отказался активировать по запросу украинских властей сервис спутниковой связи Starlink на территории Крыма в 2022 году. Маск заявлял, что отклонил запрос Украины на активацию сервиса спутниковой связи Starlink, так как хотел помочь людям. Предприниматель считает, что Starlink нельзя использовать для нападения Киева на Крым, так как это нарушило бы пользовательское соглашение компании. Маск также объяснял свой поступок действием антироссийских санкций.

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