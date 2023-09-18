На севере Ирана мог упасть беспилотник, раздались звуки взрыва — СМИ
11:05 18.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Беспилотный летательный аппарат, предположительно, упал в городе Горган, который является административным центром северной иранской провинции Голестан. С таким утверждением выступило агентство IRNA.
По его сведениям, неопознанный объект, который похож на самодельный беспилотник, упал в одном из жилых районов Горгана. Жители города слышали звуки сильного взрыва, отмечает агентство.
Начальник полиции провинции Голестан сообщил, что правоохранительные органы получили информацию о падении неизвестных предметов в нескольких районах города, передало агентство Tasnim. Он подчеркнул, что ситуация находится под полным контролем.
Судя по кадрам с места происшествия, опубликованным Tasnim, взрывная волна выбила стекла в расположенном у места падения объекта жилом доме и магазине. По сведениям полиции, которые публикует агентство, в результате ЧП пострадали два человека.
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