ЕС снижает риски в отношении КНР, а не разрывает связи с Пекином — глава МИД ФРГ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Евросоюза будут снижать риски в отношении Китая, но не стремятся разрывать связи с ним. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью Bloomberg TV.

«Наша [ЕС] стратегия сейчас заключается в снижении рисков в отношении Китая», — заявила министр. По словам Бербок, речь не идет о разрыве связей с КНР, поскольку во взаимосвязанном мире «это невозможно». В то же время она отметила, что европейцам не следует «быть наивными», они «должны быть в состоянии защитить себя».

С точки зрения Бербок, очевидно, что в вопросах развития новых технологий Пекин выступает конкурентом, а не партнером Брюсселя, поэтому европейцы «должны защищать свою собственную уязвимость». В этом контексте она поддержала расследование Еврокомиссии касательно возможного введения пошлин на импорт китайских электрокаров на европейский рынок для защиты отечественных автопроизводителей.