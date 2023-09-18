Киев подаст иск в ВТО против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления зернового эмбарго
11:32 18.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев в понедельник начнет процесс подачи иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления ими запрета на ввоз украинского зерна после 15 сентября вопреки решению Еврокомиссии. Об этом заявил заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка европейскому изданию газеты Politico.
«Важно доказать, что эти действия юридически неправомерны. <…> На протяжении многих лет именно Европейская комиссия была посредником в торговых переговорах и институтом торговой политики для всего ЕС. И мы привыкли работать на этой основе. Системный подход Будапешта и Варшавы по игнорированию позиции институтов ЕС в торговой политике, я думаю, будет проблемой для ЕС в целом, потому что там нет единства», — подчеркнул Качка.
По словам замминистра экономики Украины, Киев будет вынужден реагировать на действия Варшавы и ввести запрет на импорт овощей и фруктов из Польши. Он также охарактеризовал действия Венгрии, расширившей торговое эмбарго на 25 позиций украинской аграрной продукции, в том числе мясо, как «политическое заявление» о блокировании торговли с постсоветской республикой и «игнорирование Брюсселя».
НОВОСТИ
- 12:32 18.09.2023
- В Грузии планируют устроить госпереворот - спецслужба
- 12:20 18.09.2023
- Более 3,5 тыс. граждан РФ, не планирующих сдавать языковой экзамен, обяжут покинуть Латвию
- 12:05 18.09.2023
- Украина ищет денежные средства для продолжения боевых действий — WSJ
- 12:00 18.09.2023
- Сухопутные войска НОАК представили свой первый боевой беспилотник — СМИ
- 11:20 18.09.2023
- ЕС снижает риски в отношении КНР, а не разрывает связи с Пекином — глава МИД ФРГ
- 11:05 18.09.2023
- На севере Ирана мог упасть беспилотник, раздались звуки взрыва — СМИ
- 11:00 18.09.2023
- Маск раскритиковал контрнаступление ВСУ
- 10:32 18.09.2023
- В Казахстане рассекретили более 2,4 млн архивных карточек жертв политических репрессий
- 10:20 18.09.2023
- Новый антирекорд установлен в торговых отношениях России и США
- 10:05 18.09.2023
- В РФ улучшат условия погашения просроченных кредитов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать