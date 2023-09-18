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Киев подаст иск в ВТО против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления зернового эмбарго

11:32 18.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев в понедельник начнет процесс подачи иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления ими запрета на ввоз украинского зерна после 15 сентября вопреки решению Еврокомиссии. Об этом заявил заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка европейскому изданию газеты Politico.

«Важно доказать, что эти действия юридически неправомерны. <…> На протяжении многих лет именно Европейская комиссия была посредником в торговых переговорах и институтом торговой политики для всего ЕС. И мы привыкли работать на этой основе. Системный подход Будапешта и Варшавы по игнорированию позиции институтов ЕС в торговой политике, я думаю, будет проблемой для ЕС в целом, потому что там нет единства», — подчеркнул Качка.

По словам замминистра экономики Украины, Киев будет вынужден реагировать на действия Варшавы и ввести запрет на импорт овощей и фруктов из Польши. Он также охарактеризовал действия Венгрии, расширившей торговое эмбарго на 25 позиций украинской аграрной продукции, в том числе мясо, как «политическое заявление» о блокировании торговли с постсоветской республикой и «игнорирование Брюсселя».

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