Сухопутные войска НОАК представили свой первый боевой беспилотник — СМИ
12:00 18.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сухопутные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) представили свой первый боевой беспилотник KVD002, предназначенный для выполнения операций по разведке и поддержке подразделений на поле боя. Об этом сообщила газета China Daily.
«Беспилотник может взаимодействовать с вертолетами в боевых операциях. Он способен обеспечивать разведку на поле боя и огневую поддержку вертолетных подразделений, а также может направлять ударные вертолеты к целям», — приводит издание описание нового боевого дрона от Минобороны КНР. Модель снабжена комплексом разведывательных приборов и вооружена двумя ракетами AR-1 класса «воздух — поверхность». Аппарат предназначен для проведения длительных разведывательных операций на большой территории, а также способен наносить высокоточные удары по конкретным объектам, таким как средства противовоздушной обороны, бронетехника и фортификационные сооружения.
Как отмечает издание, разработчик дрона остается неназванным, однако по его конфигурации и установленному вооружению можно предположить, что он был сконструирован на базе беспилотника Caihong-4 (CH-4) инженерами Китайской академии аэрокосмической аэродинамики, дочернего предприятия государственной Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC). Несмотря на то что точные характеристики нового беспилотника не раскрываются, известно, что CH-4 был способен нести около 350 килограмм полезной нагрузки и находиться в воздухе до 30 часов, а его максимальная скорость составляла около 230 км/ч.
Аппарат был представлен публике в ходе выставки China Helicopter Exposition, крупнейшего салона вертолетной техники в Китае. Она была учреждена в 2011 году и с тех пор проводится на регулярной основе каждые два года. В число ее организаторов входят муниципальные власти города Тяньцзинь и командование авиации сухопутных войск НОАК.
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