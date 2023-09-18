Украина ищет денежные средства для продолжения боевых действий — WSJ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев пытается изыскать дополнительные денежные средства для продолжения боевых действий путем продажи украинских государственных облигаций и помощи финансовых посредников. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

«Если правительство не сможет покрыть бюджетный дефицит, то оно не сможет финансировать свои военные действия», — приводит газета слова Виталия Ваврищука, руководителя отдела макроэкономических исследований брокерской компании ICU. Издание отмечает, что для запланированного увеличения военных расходов на 50% Киев продает корпорациям и частным лицам военные облигации и реструктуризирует долги за счет других стран. Ожидается, что на этой неделе ICU приступит к продаже украинских облигаций дистанционно частным лицам за рубежом. При этом, по оценке The Wall Street Journal, «потенциальные инвестиции, скорее всего, окажутся каплей в море, которое Киеву придется заполнить».

Среди других способов пополнения киевской казны газета выделяет помощь посредников. Так, например, в Европе обсуждают вопрос о переводе Украине части дохода международного депозитария Euroclear от реинвестирования замороженных активов России. Чистая прибыль от санкционных активов, согласно отчету компании, составила 1,283 млрд евро. Международный депозитарий Euroclear, на площадке которого размещена большая часть замороженных российских активов, взимает 20-процентный налог на прибыль от операций с ними. Эти деньги уже передаются Украине, и сейчас речь идет о дополнительном налоге.