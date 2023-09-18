В Грузии планируют устроить госпереворот - спецслужба

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа лиц, в том числе находящийся на Украине бывший замглавы МВД Георгий Лордкипанидзе, планируют устроить в Грузии аналог «евромайдана», если Евросоюз не предоставит стране в конце года статус кандидата в члены союза. Об этом сообщила Служба госбезопасности Грузии (СГБ).

«Согласно полученной информации в результате расследования, определенная групп лиц, действующая на территории Грузии и за ее пределами, в октябре — декабре текущего года планирует в Грузии устроить дестабилизацию и гражданские беспорядки, чья конечная цель — свержение власти насильственным путем», — говорится в сообщении.

Как уточняется, время для беспорядков подобрано не случайно. В октябре запланировано опубликование Еврокомиссией промежуточного заключения по вопросу предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС, а в декабре Евросоюз должен опубликовать окончательное решение. «Одним из авторов плана нам представляется заместитель бывшего главы МВД Вано Мерабишвили, нынешний заместитель руководителя военной разведки Украины Георгий Лордкипанидзе», — уточняет ведомство. Помимо Лордкипанидзе, среди организаторов — бывший сотрудник охраны экс-президента Михаила Саакашвили Михаил Батурин и глава воюющего на Украине «Грузинского национального легиона» Мамука Мамулашвили. Спецслужба подчеркивает, что беспорядки планируется осуществить «при координации и финансовой поддержке зарубежных стран».

По данным спецслужбы, организаторы беспорядков планируют несколько сценариев, в том числе возведение баррикад в центре Тбилиси, блокировку правительственных зданий. «По подтвержденным сведениям, организаторы рассматривают возможность осуществить в Грузии сценарий, схожий с прошедшим на Украине в 2014 году „евромайданом“, — сообщили в СГБ. Согласно плану, акции протеста должны повлечь жертвы среди гражданского населения и правоохранителей, а в случае теракта организаторы надеются на беспорядочную стрельбу с обеих сторон, что „создаст почву для последующего гражданского противостояния“.

Также, по информации СГБ, планируется привлечь «довольно большую группу грузинского происхождения, воюющую на Украине», а также грузинскую молодежь, чья подготовка ведется вблизи польско-украинской государственной границы. «С целью подготовки молодежной группы к революционному сценарию используется организация „Канвас“, ядро которой составляет организацию „Отпор“. Именно эти организации в прошлом приняли активное участие в революционных процессах в Сербии», — заявили в СГБ.