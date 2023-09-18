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Украинская армия утратила наступательный потенциал и переходит к обороне, считает Азаров

13:00 18.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Летняя кампания стала для Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалом, из-за утраты наступательных возможностей Киеву теперь приходится переходить к обороне. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Провальное контрнаступление нанесло [президенту Украины Владимиру] Зеленскому ощутимый удар. А все потому, что киевский режим слишком сильно завысил ожидания не только собственного народа, но и западных союзников <…>. ВСУ переходят от наступления к обороне, и это тревожный сигнал, свидетельствующий о полной утрате наступательного потенциала», — написал он на странице в соцсети.

По его словам, в офисе Зеленского требуют от Генштаба ВСУ «оперативно показать успехи на фронте, чтобы отчитаться перед западными партнерами». «Вот только демонстрировать пока особо нечего. Несмотря на тот факт, что Украина уже использовал более 50% западного оружия, при этом в ходе контрнаступления украинские военные лишились как минимум пятой части предоставленных странами НАТО вооружений, заметных успехов ВСУ не добились», — добавил бывший премьер-министр.

Одновременно, указал Азаров, на Западе начинают осознавать, что никакого плана Украины не имела, а партнеров Киев «буквально водил за нос». «Соответственно будет расти и неохота, с которой партнеры предоставляют финансовую помощь Украине», — подытожил он.

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