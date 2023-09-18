РФ может рассмотреть вопрос о выходе из-под юрисдикции Международного суда ООН — Косачев

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия может рассмотреть вопрос о выходе из-под юрисдикции Международного суда ООН, который начинает слушания по иску Украины против России, если суд пойдет на поводу у Киева и примет политизированное решение. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Украина обвиняет РФ в нарушении Конвенции о геноциде.

«Нет сомнений, что решение будет максимально политизированным. Если Международный суд ООН все-таки пойдет на поводу у Киева и коллективного Запада, то навсегда утратит доверие России и других государств к некогда авторитетному органу правосудия. Если по итогам рассмотрения дела вместо юридического решения будет обнародована откровенная чернуха, России придется рассмотреть сценарий с выходом из-под юрисдикции Международного суда ООН, что само по себе непростая юридическая задача, ведь это один из основных органов ООН, а Статут Международного суда — неотъемлемая часть Устава ООН», — написал сенатор в своем телеграм-канале. «Налицо постепенный развал всех органов ООН. Говорю это с искренним сожалением», — добавил он.