РФ может рассмотреть вопрос о выходе из-под юрисдикции Международного суда ООН — Косачев
13:05 18.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия может рассмотреть вопрос о выходе из-под юрисдикции Международного суда ООН, который начинает слушания по иску Украины против России, если суд пойдет на поводу у Киева и примет политизированное решение. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Украина обвиняет РФ в нарушении Конвенции о геноциде.
«Нет сомнений, что решение будет максимально политизированным. Если Международный суд ООН все-таки пойдет на поводу у Киева и коллективного Запада, то навсегда утратит доверие России и других государств к некогда авторитетному органу правосудия. Если по итогам рассмотрения дела вместо юридического решения будет обнародована откровенная чернуха, России придется рассмотреть сценарий с выходом из-под юрисдикции Международного суда ООН, что само по себе непростая юридическая задача, ведь это один из основных органов ООН, а Статут Международного суда — неотъемлемая часть Устава ООН», — написал сенатор в своем телеграм-канале. «Налицо постепенный развал всех органов ООН. Говорю это с искренним сожалением», — добавил он.
НОВОСТИ
- 14:12 18.09.2023
- Силы РФ уничтожили два танка во время атаки ВСУ в районе Работина на Запорожье — Рогов
- 14:00 18.09.2023
- Белоруссия закупит у России до 500 тысяч тонн зерна
- 13:46 18.09.2023
- Путин: Москва ощутимо опережает многие мировые столицы
- 13:32 18.09.2023
- Почти половина россиян видят основания для повышения своего уровня жизни в ближайшие пять лет - опрос
- 13:20 18.09.2023
- ФАС обязала операторов отменить плату за раздачу интернет-трафика
- 13:00 18.09.2023
- Украинская армия утратила наступательный потенциал и переходит к обороне, считает Азаров
- 12:32 18.09.2023
- В Грузии планируют устроить госпереворот - спецслужба
- 12:20 18.09.2023
- Более 3,5 тыс. граждан РФ, не планирующих сдавать языковой экзамен, обяжут покинуть Латвию
- 12:05 18.09.2023
- Украина ищет денежные средства для продолжения боевых действий — WSJ
- 12:00 18.09.2023
- Сухопутные войска НОАК представили свой первый боевой беспилотник — СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать