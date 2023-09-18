ФАС обязала операторов отменить плату за раздачу интернет-трафика
13:20 18.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обязала «большую четверку» операторов отменить плату за раздачу интернет-трафика, говорится в сообщении ведомства.
«МТС, „Мегафон“, „Билайн“ и Tele2 должны отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Ведомство установило, что операторы связи навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи путем установления платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств. В антимонопольную службу поступило большое количество обращений абонентов сотовых операторов», — отмечается в сообщении.
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