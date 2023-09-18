Почти половина россиян видят основания для повышения своего уровня жизни в ближайшие пять лет - опрос
13:32 18.09.2023 Источник: Интерфакс
Около половины россиян (48%) убеждены, что имеют реальные основания ожидать повышения своего уровня жизни на период ближайших пяти лет, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в понедельник на официальном сайте социологического центра.
Результаты исследования показывают, что наиболее оптимистично в этом плане настроены сограждане 18-30 лет - почти три четверти респондентов данной возрастной категории (72%).
В свою очередь, ухудшений ожидают 8% россиян, среди сограждан старше 60 лет каждый девятый (11%) уверен, что будет жить хуже, отмечают социологи.
Согласно опросу, каждый пятый (22%) не видит на данный период для себя признаков перемен ни в лучшую, ни в худшую сторону, почти каждый четвертый (24%) затрудняется предположить, на что может рассчитывать.
Что касается ожиданий по стране в целом, то, по данным ФОМ, повышения уровня жизни в ближайшие пять лет ждут 42% россиян, снижения - 13% сограждан, не ждет изменений каждый пятый (20%) и еще каждый четвертый (25%) затрудняется что-либо предположить.
НОВОСТИ
- 14:12 18.09.2023
- Силы РФ уничтожили два танка во время атаки ВСУ в районе Работина на Запорожье — Рогов
- 14:00 18.09.2023
- Белоруссия закупит у России до 500 тысяч тонн зерна
- 13:46 18.09.2023
- Путин: Москва ощутимо опережает многие мировые столицы
- 13:20 18.09.2023
- ФАС обязала операторов отменить плату за раздачу интернет-трафика
- 13:05 18.09.2023
- РФ может рассмотреть вопрос о выходе из-под юрисдикции Международного суда ООН — Косачев
- 13:00 18.09.2023
- Украинская армия утратила наступательный потенциал и переходит к обороне, считает Азаров
- 12:32 18.09.2023
- В Грузии планируют устроить госпереворот - спецслужба
- 12:20 18.09.2023
- Более 3,5 тыс. граждан РФ, не планирующих сдавать языковой экзамен, обяжут покинуть Латвию
- 12:05 18.09.2023
- Украина ищет денежные средства для продолжения боевых действий — WSJ
- 12:00 18.09.2023
- Сухопутные войска НОАК представили свой первый боевой беспилотник — СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать