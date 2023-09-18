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Почти половина россиян видят основания для повышения своего уровня жизни в ближайшие пять лет - опрос

13:32 18.09.2023 Источник: Интерфакс

Около половины россиян (48%) убеждены, что имеют реальные основания ожидать повышения своего уровня жизни на период ближайших пяти лет, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в понедельник на официальном сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что наиболее оптимистично в этом плане настроены сограждане 18-30 лет - почти три четверти респондентов данной возрастной категории (72%).

В свою очередь, ухудшений ожидают 8% россиян, среди сограждан старше 60 лет каждый девятый (11%) уверен, что будет жить хуже, отмечают социологи.

Согласно опросу, каждый пятый (22%) не видит на данный период для себя признаков перемен ни в лучшую, ни в худшую сторону, почти каждый четвертый (24%) затрудняется предположить, на что может рассчитывать.

Что касается ожиданий по стране в целом, то, по данным ФОМ, повышения уровня жизни в ближайшие пять лет ждут 42% россиян, снижения - 13% сограждан, не ждет изменений каждый пятый (20%) и еще каждый четвертый (25%) затрудняется что-либо предположить.

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