Белоруссия закупит у России до 500 тысяч тонн зерна

14:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Белоруссия закупит у России в 2023 году до 500 тысяч тонн зерна. Такие данные привёл заместитель премьер-министра страны Леонид Заяц. В эфире телеканала «Беларусь 1» он подчеркнул, что в запасе у республики есть 100 тысяч тонн пшеницы, которую можно использовать для продовольственных целей.

Заместитель белорусского премьер-министра также отметил, что власти установили цену на уровне 12,5 тысячи российских рублей за одну тонну без НДС. Говорит Москва