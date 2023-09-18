Белоруссия закупит у России до 500 тысяч тонн зерна
14:00 18.09.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Белоруссия закупит у России в 2023 году до 500 тысяч тонн зерна. Такие данные привёл заместитель премьер-министра страны Леонид Заяц. В эфире телеканала «Беларусь 1» он подчеркнул, что в запасе у республики есть 100 тысяч тонн пшеницы, которую можно использовать для продовольственных целей.
Заместитель белорусского премьер-министра также отметил, что власти установили цену на уровне 12,5 тысячи российских рублей за одну тонну без НДС. Говорит Москва
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