Путин: Москва ощутимо опережает многие мировые столицы
13:46 18.09.2023
В Москве создается среда, которая позволяет внедрять инновации и опережать многие мировые столицы, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина. Торжественная церемония проходит в концертном зале «Зарядье». Выборы мэра проходили 8-10 сентября, 13 сентября Собянин был официально признан избранным главой города.
«В городе последовательно и настойчиво создается прогрессивная, комфортная среда, делается все необходимое для работы инноваций, творчества, досуга, - заявил Путин. 0-Здесь Москва ощутимо опережает многие другие мировые столицы», - сказал Путин. - Я хочу это подчеркнуть: именно ощутимо опережает многие мировые значимые агломерации».
По словам президента, набранный высокий темп преобразований обязывает руководство Москвы ставить на ближайшие пять лет еще более сложные и амбициозные задачи. Путин выразил уверенность в том, что управленческая команда главного мегаполиса РФ «будет идти только вперед, концентрировать усилия на важнейших направлениях и добиваться успешного внедрения новых идей и решений, вносить весомый вклад в достижение общих национальных целей развития».
Кроме того, президент отметил, что между мэрией Москвы, правительством РФ и федеральными органами власти была налажена эффективная система взаимодействия. «Рассчитываю, что и дальше эта совместная работа будет столь же конструктивна и успешна и, главное, будет достигать высоких результатов», - сказал Путин.
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