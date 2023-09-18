0
0
73
НОВОСТИ

Путин: Москва ощутимо опережает многие мировые столицы

13:46 18.09.2023

В Москве создается среда, которая позволяет внедрять инновации и опережать многие мировые столицы, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина. Торжественная церемония проходит в концертном зале «Зарядье». Выборы мэра проходили 8-10 сентября, 13 сентября Собянин был официально признан избранным главой города.

«В городе последовательно и настойчиво создается прогрессивная, комфортная среда, делается все необходимое для работы инноваций, творчества, досуга, - заявил Путин. 0-Здесь Москва ощутимо опережает многие другие мировые столицы», - сказал Путин. - Я хочу это подчеркнуть: именно ощутимо опережает многие мировые значимые агломерации».

По словам президента, набранный высокий темп преобразований обязывает руководство Москвы ставить на ближайшие пять лет еще более сложные и амбициозные задачи. Путин выразил уверенность в том, что управленческая команда главного мегаполиса РФ «будет идти только вперед, концентрировать усилия на важнейших направлениях и добиваться успешного внедрения новых идей и решений, вносить весомый вклад в достижение общих национальных целей развития».

Кроме того, президент отметил, что между мэрией Москвы, правительством РФ и федеральными органами власти была налажена эффективная система взаимодействия. «Рассчитываю, что и дальше эта совместная работа будет столь же конструктивна и успешна и, главное, будет достигать высоких результатов», - сказал Путин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 18.09.2023
Силы РФ уничтожили два танка во время атаки ВСУ в районе Работина на Запорожье — Рогов
0
38
14:00 18.09.2023
Белоруссия закупит у России до 500 тысяч тонн зерна
0
66
13:32 18.09.2023
Почти половина россиян видят основания для повышения своего уровня жизни в ближайшие пять лет - опрос
0
125
13:20 18.09.2023
ФАС обязала операторов отменить плату за раздачу интернет-трафика
0
142
13:05 18.09.2023
РФ может рассмотреть вопрос о выходе из-под юрисдикции Международного суда ООН — Косачев
0
166
13:00 18.09.2023
Украинская армия утратила наступательный потенциал и переходит к обороне, считает Азаров
0
165
12:32 18.09.2023
В Грузии планируют устроить госпереворот - спецслужба
0
235
12:20 18.09.2023
Более 3,5 тыс. граждан РФ, не планирующих сдавать языковой экзамен, обяжут покинуть Латвию
0
218
12:05 18.09.2023
Украина ищет денежные средства для продолжения боевых действий — WSJ
0
251
12:00 18.09.2023
Сухопутные войска НОАК представили свой первый боевой беспилотник — СМИ
0
225

Возврат к списку