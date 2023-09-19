После пропажи F-35 морпехи США приостановят полеты самолетов на два дня
08:20 19.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По данным телеканала, в письме указано, что ни одному подразделению КМП не разрешается летать до тех пор, пока не пройдут двухдневные обсуждения случившегося.
Ранее агентство Associated Press сообщило, что власти США ведут поиски пропавшего самолета F-35 в Южной Каролине после того, как его пилот катапультировался в районе города Норт-Чарлстон (штат Южная Каролина) 17 сентября около 14:00 по местному времени (21:00 мск). Позднее представители Объединенной базы ВС США Чарлстон подтвердили обнаружение обломков истребителя.
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