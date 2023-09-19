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После пропажи F-35 морпехи США приостановят полеты самолетов на два дня

08:20 19.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исполняющий обязанности командующего Корпусом морской пехоты (КМП) США Эрик Смит объявил, что на этой неделе будут приостановлены на два дня полеты всех самолетов для обсуждения мер безопасности после пропажи истребителя F-35. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на представителя структуры и электронное письмо, которое Смит разослал подразделениям. На момент публикации материала телеканала ABC обломки истребителя F-35 еще не были найдены.

По данным телеканала, в письме указано, что ни одному подразделению КМП не разрешается летать до тех пор, пока не пройдут двухдневные обсуждения случившегося.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что власти США ведут поиски пропавшего самолета F-35 в Южной Каролине после того, как его пилот катапультировался в районе города Норт-Чарлстон (штат Южная Каролина) 17 сентября около 14:00 по местному времени (21:00 мск). Позднее представители Объединенной базы ВС США Чарлстон подтвердили обнаружение обломков истребителя.

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