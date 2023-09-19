Найдены шесть туристов, пропавших на Камчатке - МЧС РФ
08:25 19.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Туристы на Камчатке найдены наземной группировкой МЧС России. В медицинской помощи не нуждаются. Спасатели МЧС России доставляют их на высокопроходимой технике в Козыревск (поселок в Усть-Камчатском районе Камчатского края — прим. ТАСС)», — рассказали в МЧС.
Ранее сообщалось, что зарегистрированная туристическая группа из шести человек в прошлый четверг отправилась по заявленному маршруту со стоянки «Копыто» в районе вулкана Толбачик. В назначенный день они не вышли на стоянку «Клешня». Об этом сообщил их знакомый, который дожидался возвращения путешественников из похода. Связь с группой отсутствовала.
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