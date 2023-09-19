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Найдены шесть туристов, пропавших на Камчатке - МЧС РФ

08:25 19.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели во вторник нашли шестерых туристов, пропавших в районе вулкана Толбачик на Камчатке. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России.

«Туристы на Камчатке найдены наземной группировкой МЧС России. В медицинской помощи не нуждаются. Спасатели МЧС России доставляют их на высокопроходимой технике в Козыревск (поселок в Усть-Камчатском районе Камчатского края — прим. ТАСС)», — рассказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что зарегистрированная туристическая группа из шести человек в прошлый четверг отправилась по заявленному маршруту со стоянки «Копыто» в районе вулкана Толбачик. В назначенный день они не вышли на стоянку «Клешня». Об этом сообщил их знакомый, который дожидался возвращения путешественников из похода. Связь с группой отсутствовала.

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