Найдены шесть туристов, пропавших на Камчатке - МЧС РФ

08:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели во вторник нашли шестерых туристов, пропавших в районе вулкана Толбачик на Камчатке. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России.



«Туристы на Камчатке найдены наземной группировкой МЧС России. В медицинской помощи не нуждаются. Спасатели МЧС России доставляют их на высокопроходимой технике в Козыревск (поселок в Усть-Камчатском районе Камчатского края — прим. ТАСС)», — рассказали в МЧС.



Ранее сообщалось, что зарегистрированная туристическая группа из шести человек в прошлый четверг отправилась по заявленному маршруту со стоянки «Копыто» в районе вулкана Толбачик. В назначенный день они не вышли на стоянку «Клешня». Об этом сообщил их знакомый, который дожидался возвращения путешественников из похода. Связь с группой отсутствовала.



