Факт, что поставки Киеву оружия мешают миру на Украине, понимают многие страны - Полянский
08:30 19.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Если вы сейчас посмотрите на выступления в ходе созываемых нами заседаний по этой теме, вы увидите, что очень многие называют поставки западного оружия фактором, который препятствует достижению мирного урегулирования на Украине или вокруг Украины, как бы кто к этому ни подходил, — сказал Полянский. — В любом случае очевидно, что подпитка оружием, его направление в конфликтную зону в тех условиях, когда понятно, что режим [президента Украины Владимира] Зеленского уже фактически исчерпал собственные ресурсы и держится только благодаря западной помощи, конечно все понимают, что это не способствует приближению мира в данной ситуации, а именно в мире заинтересована подавляющая часть членов ООН».
Российский дипломат отметил, что западным государствам «очень не нравятся поднимаемые новые сюжеты» по поставкам оружия, и они «предпочли бы ограничиваться продвижением тех фактов, которые, как они считают, неудобны» для России и которые «в значительной степени представляют собой фейки и то, что по-английски называется wishful thinking, то есть выдавание желаемого за действительное». «Если оставить за скобками США и их сателлитов, которые действуют на основании блоковой дисциплины, то как раз и получится, что те, кто выступают вне этого блока, высказывают в той или иной степени обеспокоенность в данных сценариях, и фактор поставок западного оружия становится все более и более осязаемым элементом этой обеспокоенности», — резюмировал он.
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